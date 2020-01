Coronavirus Civitavecchia, l'assessore regionale D'Amato: "Nessun allarmismo" - Terzo Binario News

“Non ci deve essere alcun allarmismo in merito alla nave ormeggiata al porto di Civitavecchia. Le competenti autorità hanno messo in atto le procedure operative del caso e sono in corso gli accertamenti sui campioni giunti presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma”. Così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.

“Occorreranno dei tempi tecnici per compiere le necessarie verifiche, ma la situazione non desta particolari preoccupazioni”.