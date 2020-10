Coronavirus: chiuso il liceo Manara, per il momento didattica a distanza - Terzo Binario News

La decisione in attesa dei risultati sullo screening epidemiologico della Asl

“Si comunica che, nell’attesa dei risultati complessivi delle screening epidemiologico della ASL RM3 presso il nostro Liceo, che ha coinvolto tutta la popolazione scolastica, e in considerazione del mancato ripristino della connettività internet, si ritiene opportuno attivare la didattica a distanza anche per i giorni di venerdì e sabato 2 e 3 ottobre 2020 per tutte le classi”. Questo quanto riferito sul portale del Liceo Manara di Roma.

Già il 30 settembre era stato detto: “Si comunica che, non essendo ancora disponibile l’esito dei n. 7 test molecolari conseguenti ai test rapidi antigenici eseguiti nella giornata di oggi 30 settembre 2020, prudenzialmente nella giornata di domani 1 ottobre 2020 per tutte le classi l’attività didattica prosegue in modalità a distanza. I docenti avranno cura di indicare in Agenda del Registro On-Line il link cui connettersi per seguire le lezioni”.