Coronavirus, Caudo: "Caso sospetto nel nido del Municipio III" - Terzo Binario News

“E’ emerso oggi un sospetto caso di positività al Coronavirus da parte di un bimbo iscritto al nido Casa dei Bambini del III Municipio per cui si attende l’esito del tampone già effettuato”. Così il minisindaco Giovanni Caudo.

“Grazie al sistema delle “bolle” costruito proprio per limitare il rischio dei contagi, ossia dei gruppi stabili composti sempre dagli stessi bambini (in numero massimo di 7) e sempre dagli stessi educatori, si è attivato immediatamente e senza difficoltà il meccanismo di prevenzione, che prevede l’isolamento fiduciario dei componenti della “bolla”, i quali oggi, avvisati in tempo reale, non si sono presentati a scuola fine di garantire la massima sicurezza di tutti”.

“Noi e il personale scolastico non siamo stati colti impreparati. I meccanismi di protezione sono scattati immediatamente e nuove disposizioni seguiranno sulla base dell’esito del tampone. Intanto l’attività nella scuola prosegue in sicurezza.

