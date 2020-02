Coronavirus: bollettino Spallanzani di lunedì 3 febbraio, un paziente in rianimazione. Attesi risultati dei test - Terzo Binario News

Diciannove i pazienti ricoverati allo Spallanzani e tutti sono sotto osservazione: tra di loro, due sono i coniugi cinesi risultati positivi al test del nuovo coronavirus. Le condizioni della coppia sono stazionarie, entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale: questo il bollettino diramato lunedì 3 febbraio.

Risulta ricoverato un paziente straniero, arrivato nella tarda serata di domenica in condizioni compromesse: ora è in rianimazione. Gli è stato somministrato il test per il nuovo coronavirus: sono attesi i risultati.

Venti i pazienti sotto osservazione presso l’Istituto che hanno avuto contatti con la coppia cinese positiva all’infezione da nuovo coronavirus. Le loro condizioni sono buone: resteranno in quarantena fino al termine previsto delle procedure.

Dimessi 20 pazienti dopo il risultato negativo dei test: tra di loro l’uomo romeno e la donna cinese residente a Frosinone.