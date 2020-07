Coronavirus: bloccati i voli dal Bangladesh - Terzo Binario News

Sono stati sospesi i voli provenienti dal Bangladesh. Questa la decisione del Ministro della Salute, Roberto Speranza in accordo con Luigi Di Maio, ministro degli Esteri: la sospensione, secondo quanto appreso, sarà per una settimana.

In mattinata, l’Unità di crisi della Regione aveva detto: “Volo speciale Dacca – Roma autorizzato da Enav già 6 tamponi positivi ai test effettuati ieri, che si completeranno durante la mattinata di oggi. Alcuni passeggeri avevano anche alterazione della temperatura. Si chiede sospensione dei voli da Dacca in quanto non garantiscono i livelli di sicurezza“.

Nella serata di lunedì 6 luglio su 225 passeggeri del volo speciale diretto in arrivo da Dacca a Roma-Fiumicino sono risultati 14 con sieroprevalenza pari al 6,2%. Non solo: “I passeggeri del volo sono stati posti tutti in isolamento. Le operazioni si sono svolte in totale sicurezza e collaborazione anche attraverso i mediatori culturali con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai bambini. Si desidera ringraziare Aeroporti di Roma (ADR), l’USMAF e le Forze di Polizia nonché la Asl Roma 3 e le otto unità mobili USCA-R con il coordinamento dell’Istituto Spallanzani che stanno consentendo l’applicazione della ordinanza regionale”.

Nel frattempo la Asl Roma 2 si è rivolta alla comunità del Bangladesh a Roma che verrà diffuso nella loro lingua per recarsi ad eseguire i test per coloro che dal 1 giugno in poi sono tornati dal Paese d’origine.