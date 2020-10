Coronavirus: auto in coda al drive-in di Bracciano - Terzo Binario News

Cinquanta auto in coda al drive-in di Bracciano, dove vengono svolti test rapidi antigenici Covid 19. È quanto comunicato alle 14 di martedì 13 ottobre dalla Asl Roma 4.

Questo il dettaglio “La situazione delle attese ai drive-in regionali. Auto in coda nei drive-in aggiornato alle ore 14:

Asl Roma 1: Labaro 110, San Giovanni 91 (e 253 persone in fila al drive in pedonale), Santa Maria della Pietà 82;



Asl Roma 2: Togliatti 200, Odescalchi 90, Campus Biomedico 198, Istituto Zooprofilattico 250, Santa Lucia Ardeatina 35;



Asl Roma 3: Forlanini 61, Casal Bernocchi 54, parcheggio lunga sosta Fiumicino 20;



Asl Roma 4: Capena 55, San Paolo 20, Bracciano 51, Ladispoli 8;



Asl Roma 5: Aeroporto di Guidonia aperto alle 14, Colleferro 97, Palombara Sabina 55, Centro

Agroalimentare 123, Labico 43;



Asl Roma 6: Genzano 130;



Asl di Latina: Latina 50;



Asl di Frosinone: Sora 60



Asl di Rieti: Rieti 20”.

13 ottobre 2020