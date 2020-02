Coronavirus, Ama: "Servizi regolari in tutta la città" - Terzo Binario News

Gli operatori in servizio sono regolarmente al lavoro secondo i turni previsti in tutti i quadranti cittadini. Il numero di assenti tra i lavoratori (per malattia, ferie, ecc.) in questi giorni è assolutamente in linea con quello stagionale. Pertanto, non si prefigura alcun problema di carenze nei servizi derivanti dall’allarme sui media da “coronavirus”. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota.

Già nei giorni scorsi l‘azienda, con apposita Comunicazione di Servizio, ha ricordato ai propri dipendenti le buone pratiche igieniche e comportamentali come è prassi per le infezioni del periodo.