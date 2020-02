Coronavirus, all'Esquilino il murale di Laika contro "l'epidemia di ignoranza" - Terzo Binario News

“C’è in giro un’epidemia di ignoranza. Dobbiamo proteggerci! Gli unici virus che dobbiamo estirpare sono il razzismo e la psicosi. Sosteniamo la comunità cinese in questo momento difficile”. Queste le parole di Laika, street artist, apparse sul suo canale Instagram per presentare il murale apparso all’Esquilino, in via Principe Amedeo.

Un abbraccio, questo, alla Chinatown della Capitale e non solo: la figura dell’opera assomiglia a Sonia, proprietaria del famoso ristorante Hang Zou.

Foto Instagram