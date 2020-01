Coronavirus, al porto di Civitavecchia bloccata una romana incinta: "Sono preoccupata" - Terzo Binario News

«Siamo qui nel salone della nave, ci hanno fatto lasciare le camere ma non ci dicono niente. Io sono preoccupata perché sono incinta di tre mesi, sono qui con mio marito e l’altra figlia di 3 anni. Dei cinesi abbiamo saputo solo leggendo le notizie uscite sui siti, ma noi nemmeno li abbiamo visti». Così, al telefono con l’Adnkronos, Veronica V., romana di 33 anni imbarcatasi con la famiglia giovedì scorso da Civitavecchia sulla nave Costa Smeralda.

un altro passeggero afferma che “la situazione a bordo è molto tranquilla, io ora sono uscito fuori dalle stive sotto, ho riportato le bambine sù al 16. Ma la situazione è calma, ci ha rassicurato anche il comandante. Non c’è panico in nave, ma non possiamo scendere finché non ci daranno l’ok sanitario”.