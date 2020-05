Coronavirus: al Bambino Gesù ricoverati 10 piccoli - Terzo Binario News

Nelle ultime 24 ore all’Ospedale Bambino Gesù sono stati ricoverati una bambina con il fratellino e la mamma, tutti e 3 positivi e clinicamente stabili. In totale restano ricoverati 10 bambini, inclusi i 2 bambini in terapia intensiva in miglioramento e pronti per il trasferimento in degenza. Questo quanto riferito da Salute Lazio, il canale dell’assessorato regionale alla Sanità.

Tra le altre cose, si evidenzia l’importante gestione dei piccoli pazienti della Regione Lazio in teleconsulto con 150 pediatri del territorio ed ospedalieri.