Coronavirus, al Bambino Gesù nove i piccoli ricoverati e sei le mamme positive - Terzo Binario News

All’ospedale Pediatrico Bambino Gesù sono 9 i bambini ricoverati e 6 le mamme positive nel Centro Covid di Palidoro, tutti in buone condizioni cliniche.

Primi dati come Hub di riferimento per la rete di pediatra digitale regionale per il Covid19. Negli ultimi 15 giorni oltre 1500 consulenze telefoniche alle famiglie e teleconsulti con la rete di 700 pediatri di libera scelta e 24 reparti pediatrici regionali.

Infine, oltre 1000 i pazienti cronici complessi seguiti dai servizi di telemonitoraggio potenziati in questa fase di emergenza.