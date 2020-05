Un nuovo positivo, in condizioni stabili, ricoverato all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Questo quanto riferito sabato 2 maggio da Salute Lazio, la pagina dell’assessorato regionale alla Sanità.

Dimessa una mamma e due sorelle clinicamente guarite. Restano ricoverati al Centro Covid di Palidoro, in totale, 8 bambini, di cui due in terapia intensiva. Le condizioni cliniche di entrambi sono in miglioramento.