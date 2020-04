Coronavirus, a Manziana guarita bimba di 10 anni e uomo di 45 anni - Terzo Binario News

“È con gioia e commozione che posso finalmente comunicarvi una bella notizia – dichiara il sindaco di Manziana, Bruno Bruni – la Asl Roma 4 mi appena informato che una bimba di 10 anni ed un uomo di 45 anni residenti nel nostro paese sono ufficialmente guariti dal Covid-19”.

“Un’informazione che, a ridosso della Pasqua, ci farà vivere questi giorni con un po’ meno angoscia e con la consapevolezza che è necessario continuare sulla strada intrapresa, restando a casa il più possibile”.

“A questi due concittadini mando i miei auguri e a tutti gli altri 24 continuo invece ad esprimere la mia vicinanza ed affetto, invitandoli a fare tutto il possibile per debellare questo virus che tanta sofferenza e dolore sta portando in tutto il mondo. Come ho detto fin dall’inizio: forza Manziana, ce la faremo!”.