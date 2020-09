Coronavirus: a Ladispoli positivi due studenti del Di Vittorio - Terzo Binario News

“La Asl Rm4 ci ha da poco comunicato che due studenti dell’Istituto Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli sono risultati positivi al Covid 19”. Così il sindaco, Alessandro Grando.

“I protocolli sanitari previsti in questi casi sono stati immediatamente attivati: tutti gli alunni delle classi sono stati messi in isolamento per 14 giorni e nelle prossime ore, insieme ai familiari, verranno sottoposti ai test per verificare la presenza di ulteriori casi positivi”.

“Continueremo ad essere in stretto contatto con la Asl e renderemo noti gli sviluppi della situazione.Agli studenti vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutta la città. Ribadisco nuovamente che in questo momento così delicato è di fondamentale importanza rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni anti-covid”.

#Covid- 19, due #studenti #positivi al Di VittorioCittà di Ladispolipagina ufficiale. La Asl Rm4 ci ha da poco… Pubblicato da Città di Ladispoli su Mercoledì 30 settembre 2020