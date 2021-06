Coronavirus, a Fiumicino nessun nuovo positivo - Terzo Binario News

“Secondo l’ultimo report della Asl RM3, nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi positivi tra i nostri concittadini. Inoltre, contiamo un guarito. Questo significa che, in tutto, ad oggi nel nostro comune ci sono 43 persone positive”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“L’età media delle persone attualmente contagiate è pari a 37 anni – prosegue il sindaco -, mentre il rapporto con la popolazione totale è di 0.05. Per quanto riguarda le località, la somma di Isola Sacra e Fiumicino è pari al 47% del totale e rimane alta la percentuale di Passoscuro (26%)”.

“Si conferma, dunque, il trend in discesa, in linea con il dato regionale che fa sperare nella possibilità di portare il Lazio in zona bianca – conclude Montino -. Come sapete, inoltre, la campagna vaccinale ormai coinvolge la stragrande maggioranza della popolazione aprendo anche ai ragazzi dai 12 anni in su. E’ un’ottima notizia che ci permette di guardare ai prossimi mesi con molta fiducia. Rimangono, comunque, le regole base per fare in modo che i dati continuino a migliorare. Quindi continuiamo a usare la mascherina e a tenere le distanze”.