Coronavirus a Fiumicino, Montino: "Scende il totale dei positivi nel nostro Comune" - Terzo Binario News

“Scende di 14 rispetto a ieri il numero totale dei contagi nel Comune di Fiumicino, attestandosi di nuovo a 268”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Secondo i dati della Asl Rm 3 – prosegue – sono 5 i nuovi casi e 19 i guariti, 152 le donne positive al coronavirus e 116 gli uomini, 40 anni l’età media ed è di 0.33 il rapporto tra popolazione e positivi”.

“Le località più colpite – conclude Montino – sono Isola sacra e Fiumicino, con il 59% dei casi, seguite da Aranova e Focene, entrambi al 9%. In attesa di capire quali saranno le indicazioni del nuovo Governo in materia di prevenzione dei contagi e piano vaccinazioni, invito la cittadinanza a prestare ancora la massima attenzione alle indicazioni fornite finora per contrastare la diffusione del Covid-19”.