Coronavirus a Fiumicino, Montino: "Andamento confortante" - Terzo Binario News

“La Asl RM3 ha trasmesso poco fa i dati aggiornati ad oggi per quanto riguarda il numero dei positivi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In questo momento, tra i residenti nel comune di Fiumicino, ci sono 5 persone positive – spiega il sindaco – e 5 in sorveglianza attiva”.

“È una buona notizia perché il trend rimane in discesa – sottolinea il sindaco – e perché significa che siamo riusciti, con il tempestivo intervento della Asl e dell’assessorato, a contenere la diffusione dopo l’ultimo episodio legato ai ristoranti”.

“Ma le notizie che giungono dal resto del mondo e anche da altre parti d’Italia continuano a tenerci in guardia, specialmente in questo periodo in cui è più facile che le persone si spostino da una regione all’altra anche per le ferie e le vacanze – conclude Montino -. Per queste ragioni e perché, comunque, i casi di positivi dimostrano che il virus non è sparito, bisogna continuare a stare attenti e a seguire le tre regole fondamentali: mascherina, distanziamento e igiene delle mani”.