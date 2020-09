Coronavirus: 95 casi oggi a Roma - Terzo Binario News

“Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 155 casi di questi 95 sono a Roma e un decesso. Continua il monitoraggio della comunità peruviana. Due i casi positivi a via del Caravaggio indagine epidemiologica estesa a tutti e tamponi”. Così Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità.

” Nella Asl Roma 1 sono 33 i casi nelle ultime 24h e di questi nove i casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, due dall’Ucraina, uno dalla Spagna, uno dalla Croazia, uno dalla Bielorussia e uno dalla Campania. Undici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 55 i casi nelle ultime 24h e tra questi quattro i casi di rientro, due con link dalla Sardegna, uno dalla Romania e uno dalla Basilicata. Ventiquattro sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tre casi di rientro, due con link dalla Sardegna e uno dalla Lombardia. Due sono contatti di casi già noti e isolati”.

“Nella Asl Roma 4 sono 13 i casi nelle ultime 24h e si tratta di cinque casi con link dalla Sardegna, uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale e tre sono casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tre casi con link dalla Sardegna e uno dalla Campania. Uno è un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 6 sono 21 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro, uno con link dalla Sardegna e uno dalla Moldavia. Due i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e sono cinque i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Undici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nelle province si registrano 19 casi e zero decessi nelle ultime 24h”.

“Nella Asl di Latina sono undici i casi e di questi due sono casi di rientro, uno da Albania e uno dalla Rep. Ceca. Cinque sono i contatti di casi già noti e isolati. Un caso è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Frosinone sono tre i casi e di questi uno è di rientro dall’Albania. Nella Asl di Rieti si registrano tre casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano due casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati“.