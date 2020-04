Sono 4144 gli attuali casi positivi Covid19 nella Regione Lazio: 2600 sono in isolamento domiciliare, 1347 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 197 sono ricoverati in terapia intensiva. Questo quanto riportato giovedì 16 aprile da Salute Lazio, il canale social dell’assessorato regionale alla Sanità.

Inoltre, ammontano a 316 i pazienti deceduti e 920 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5380 casi.