Coronavirus, 51 casi a Pomezia: cordoglio dell'Amministrazione per una donna deceduta nella notte - Terzo Binario News

Sono 51 ad oggi il totale dei cittadini positivi al Covid-19 a Pomezia. Il nuovo caso comunicato dalla Asl è legato a un nucleo familiare già contagiato. Purtroppo è giunta anche notizia del decesso di una concittadina nella notte, positiva e con malattie pregresse, che si trovava in una struttura ospedaliera.



“Una triste notizia per la Città – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Le mie condoglianze e quelle dell’intera Amministrazione vanno alla famiglia”.Allo stato attuale risultano quindi 51 positivi, di cui 18 in isolamento domiciliare e 7 presso strutture sanitarie, 23 guariti, 3 deceduti. Sono 24 le persone in isolamento domiciliare preventivo (non positive).