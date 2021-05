Coronavirus: 306 positivi a Roma e 558 nel Lazio, i dati di giovedì 20 maggio - Terzo Binario News

“Oggi su oltre 11.000 tamponi nel Lazio (-4.348) e oltre 13.000 antigenici per un totale di quasi 25.000 test, si registrano 558 nuovi casi positivi (+92), aumentano i casi. 10 i decessi (-6) totali. 1.035 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.394 (-60). Le terapie intensive sono 210 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4.9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,2%. I casi a Roma città sono a quota 306. Aumentano i casi diminuiscono i decessi, i ricoverati e le terapie intensive. Rt in calo a circa 0.8. Da oggi giovedì 20 maggio alle ore 24.00 aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dedicate alle classi di età 47/44 anni (nati 1974/1977)”.

“Vaccini farmacie: bene Ministro della Salute Speranza per Ordinanza su vaccino nella rete delle farmacie che agevola la distribuzione capillare. Vaccini: superate oltre 2.8 milioni di dosi somministrate, circa il 40% della popolazione ha ricevuto la prima dose e il 20% la seconda dose. Partito Open Day AstraZeneca con ticket virtuale per over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti). L’Accademia Nazionale dei Lincei ha assegnato al Direttore scientifico dell’Istituto INMI L. Spallanzani dottor Giuseppe Ippolito il premio linceo straordinario per la ricerca sul Covid, per i suoi alti meriti scientifici e le notevoli capacità organizzative. Il Sistema Sanitario regionale è grato all’Istituto Spallanzani e al suo Direttore scientifico per il prestigioso premio che qualifica l’efficienza del Lazio nel contrasto alla pandemia. Recentemente è stato promotore dello sviluppo dei super anticorpi monoclonali e della sperimentazione del vaccino ReiThera”.

“Vaccini, prossimo calendario prenotazioni: Lunedì 24 maggio inizio prenotazioni sul portale regionale SaluteLazio del vaccino J&J nelle farmacie, le somministrazioni inizieranno da lunedì 1 giugno, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione. Da martedì 25 maggio avvio prenotazioni per italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma. Da mercoledì 26 maggio alle 00:00 prenotazioni fascia di età 43/40 anni (nati 1978/1981). Da giovedi’ 27 maggio prenotazioni per la tre giorni dedicata agli studenti maturandi. Le somministrazioni avverranno martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno in tutte le sedi vaccinali che somministrano il vaccino Pfizer. Per prenotarsi serve il codice fiscale e la tessera sanitaria, le modalità saranno le stesse utilizzate per le prenotazioni del personale docente e non docente. Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale SaluteLazio”.

“Asl Roma 1: sono 87 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si regista 1 decesso;Asl Roma 2: sono 156 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 4 decessi;Asl Roma 3: sono 65 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registra 1 decesso;Asl Roma 4: sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi;Asl Roma 5: sono 77 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 2 decessi;Asl Roma 6: sono 58 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi”.

“Nelle province si registrano 100 casi e sono 2 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 45 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.