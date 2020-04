Coronavirus, 28 nuovi positivi a Roma: indagine epidemiologica all'Ateneo Salesiano - Terzo Binario News

A Roma sono 28 nuovi positivi Covid19, mentre ieri ammontavano a 40. Questo il dato emerso sabato 25 aprile.

Nella Asl Roma 1 sono 17 i nuovi casi positivi. Cinquantadue le persone uscite dall’isolamento domiciliare mentre proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Le USCA-R dalla prossima settimana a lavoro sul territorio. Attenzionato l’Ateneo Salesiano, in corso indagine epidemiologica: in corso le operazioni per il trasferimento dei casi positivi.

Per quanto riguarda la Asl Roma 2 sono 10 i nuovi casi positivi. Tre le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Le USCA-R sono a lavoro sul territorio per i tamponi drive in.

In ultimo la Asl Roma 3: un nuovo caso positivo e sei persone uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio.