Coronavirus: 238 positivi nel Comune di Fiumicino, la metà a Isola Sacra - Terzo Binario News

“Sono arrivati i dati della Asl Roma 3 aggiornati ad oggi per quanto riguarda la situazione dei contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento le persone positive sono 238, mentre sono 154 quelle guarite – spiega il sindaco – registriamo, quindi, un calo dei positivi e un aumento dei guariti. Di queste 238 persone, però, il 50 per cento sono concentrate a Isola Sacra. Un dato troppo alto, rispetto alle altre località e anche rispetto alla popolazione”.

“Dobbiamo, quindi, impegnarci per fare scendere questa percentuale a Isola Sacra e continuare a comportarci in modo tale che i numeri scendano in tutta la città – conclude Montino -. Ricordo a tutte e tutti le regole da rispettare: usate la mascherina sempre indossandola in modo che copra naso e bocca; lavatevi frequentemente le mani; mantenete le distanze dalle altre persone ed evitate assolutamente gli assembramenti, anche nelle abitazioni private”.