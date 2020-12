“All’aeroporto di Ciampino nella giornata di ieri sono stati effettuati 180 test per i passeggieri di rientro dal Regno Unito. Una persona è stata posta in isolamento in attesa del tampone molecolare di convalida inviato allo Spallanzani. Pertanto nella giornata di ieri sono stati eseguiti 531 test negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.