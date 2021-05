Coronavirus: 174 positivi e 308 nel Lazio, i dati di martedì 25 maggio - Terzo Binario News

“Oggi su 10771 tamponi nel lazio (+1027) e quasi 17mila antigenici per un totale di quasi 28mila test, si registrano 308 nuovi casi positivi (+16), i decessi sono 16 (+5), i ricoverati sono 1176 (-43). I guariti 1788, le terapie intensive sono 185 (-9). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,1%. I casi a Roma citta’ sono a quota 174. Diminuiscono ricoveri e terapie intensive.** prime dosi ad oltre il 43% della popolazione target (2.000.086)** totale vaccinazioni: 3.066.240 alle ore 16:00** farmacie: oltre 20mila prenotazioni. Sold out”.

“Lazio e’ prima fra le grandi regioni ad aver aperto alle somministrazioni in farmacia che saranno, assieme ai medici di medicina generale, la struttura portante della campagna vaccinale** vaccini: esordisce il Week Day Festa della Repubblica Astrazeneca mercoledi’ 2, giovedi’ 3, venerdi’ 4 e sabato 5 di giugno. La prenotazione avverra’ sulla app Ufirst con ticket virtuale. ** da oggi martedi’ 25 maggio alle ore 24 prenotazione per fascia di eta’ 43/40 anni (1978/1981)** avviate da oggi prenotazioni per fasce di eta’ per personale aire, italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a roma”.

“Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale salutelazio.it asl roma 1: sono 50 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 5 decessi;asl roma 2: sono 85 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registano 2 decessi;asl roma 3: sono 39 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registra 1 decesso;asl roma 4: sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registra 1 decesso;asl roma 5: sono 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 2 decessi;asl roma 6: sono 51 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.Nelle province si registrano 58 casi e si registrano 5 decessi nelle ultime 24h”.

“Nella asl di Latina sono 27 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 4 decessi.Nella asl di Frosinone si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.Nella asl di Viterbo si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.Nella asl di Rieti si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi”.