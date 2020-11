Coronavirus: 171 positivi nel Comune di Fiumicino - Terzo Binario News

“Secondo i dati che poco fa mi ha fornito la Asl Rm3 oggi nel Comune di Fiumicino sono 171 le persone positive, 31 più di ieri”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Il trend in salita prosegue anche nella giornata odierna – spiega – in linea dunque l’andamento regionale e nazionale. Occorre oggi più che mai seguire tutte le prescrizioni dettate dalle autorità sanitarie per la prevenzione dei contagi: igienizzazione frequente delle mani, mantenimento della distanza tra persone e uso della mascherina”.

“Come già annunciato, nelle prossime ore sarà annunciato il nuovo provvedimento restrittivo che il presidente del Consiglio ha stabilito di concerto con i presidenti delle Regioni, tenendo conto delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico”.