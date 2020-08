Coronavirus: 15enne ricoverato all'Umberto I - Terzo Binario News

“Nella Asl Roma 1 sono tre i casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di un ragazzo di 15 anni ora ricoverato all’Umberto I )avviata l’indagine epidemiologica), un uomo di rientro dall’Etiopia per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale e un terzo caso di una donna con link ad un caso di rientro da Catania”. Questo quanto riferito da Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità, nella giornata di giovedì 6 agosto.

“Oggi registriamo 18 casi e zero decessi – ha detto D’Amato – di questi due sono casi di rientro dalla Sicilia, uno individuato in fase di screening da parte della Asl e un caso di importazione dall’Etiopia. Voglio rivolgere un appello alla donazione di sangue prima di andare in ferie, è un gesto di generosità verso il prossimo e i donatori riceveranno gratuitamente il test sierologico”.