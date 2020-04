Coronavirus, 148 positivi oggi nel Lazio e trend al 2,8 per cento - Terzo Binario News

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato di 148 casi di positività e un trend al 2,8%. E’ stata costituita un’apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Per quanto riguarda Rocca di Papa è stato ieri diffidato il legale rappresentante della casa di cura San Raffaele perché il direttore sanitario che sta gestendo dal 1° marzo tutta questa fase risulta sprovvisto di titolo di specializzazione. Dai primi rilievi dell’audit clinico che sta svolgendo la Asl Roma 6, in accordo con il SERESMI (servizio regionale sorveglianza malattie infettive – Spallanzani) emerge che le misure di prevenzione finora adottate non risultano efficaci e che non sono state rispettate le disposizioni impartite dalla Regione sin dal febbraio scorso”.



“Questa mattina insieme al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti abbiamo visitato il COVID Hospital di Tor Vergata per ringraziare gli operatori dello straordinario lavoro che stanno facendo. Ho inoltre eseguito sempre questa mattina un sopralluogo alla zona di alto bio-contenimento dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani dove è quasi completato l’allestimento e presto ci sarà l’apertura di 20 posti letto di terapia intensiva.

Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (17.918) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.960) di circa 6 mila unità. Per quanto riguarda i guariti è un record saliti di 46 unità nelle ultime 24 ore per un totale di 920, mentre i decessi sono stati 5 e i tamponi effettuati circa 82 mila”.

Oggi scade il bando per medici ed infermieri per le Unità USCAR (Unità speciale di continuità assistenziale regionale) disponibile sul portale regionale (http://www.regione.lazio.it/rl_main/…).

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 87 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.300 medici di famiglia e 315 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 318.900 mascherine chirurgiche, 40.800 maschere FFP2, 480 tute idrorepellenti, 26.100 calzari, 8.000 guanti, 41.600 cuffie.

La situazione nelle Asl e Azienda ospedaliere:

Asl Roma 1 – 19 nuovi casi positivi. 2.167 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di chi ne entra. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 2 – 37 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster della RSA Longoni e di Villa Fulvia. 22 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre RSA;

Asl Roma 3 – 9 nuovi casi positivi di cui 4 in sorveglianza domiciliare. 2.003 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di chi ne entra;

Asl Roma 4 – 26 nuovi casi positivi di cui la maggioranza riferibili alla casa di riposo di Campagnano. 2.625 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. In corso audit alla RSA Madonna del Rosario. In corso ulteriori sopralluoghi sulle case di riposo e RSA del territorio;

Asl Roma 5 – 10 nuovi casi positivi. 2.286 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Negativo a 2 tamponi il primario dell’Ospedale di Palestrina;

Asl Roma 6 – 28 nuovi casi positivi. 3 decessi: una donna di 94 anni, un uomo di 82 anni e un uomo di 86 anni. 75 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. RSA San Raffaele di Rocca di Papa: diffidato il legale rappresentante della casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa perché il direttore sanitario che sta gestendo dal 1° marzo tutta questa fase risulta sprovvisto di titolo di specializzazione. Sono state avviate le procedure previste dalla norma che prevedono in caso di inadempienza la sospensione dell’autorizzazione. Dai primi rilievi dell’audit clinico che sta svolgendo la Asl Roma 6, in accordo con il SERESMI emerge che le misure di prevenzione finora adottate non risultano efficaci e che non sono state rispettate le disposizioni impartite dalla Regione sin dal febbraio scorso. La documentazione verrà messa a disposizione delle autorità competenti. RSA Genzano: in corso la formazione del personale;

Asl di Latina – 5 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 78 anni con precedenti patologie. 6.165 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Frosinone – 8 nuovi casi positivi. 0 decessi. 22 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Viterbo – 6 nuovi casi positivi. 2.493 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli sulle case di riposo e RSA del territorio;

Asl di Rieti – non risultano nuovi casi positivi nelle ultime 48 ore. Deceduto un uomo di 62 anni con precedenti patologie. 60 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Policlinico Umberto I – 133 pazienti ricoverati di cui 17 in terapia intensiva. 7 pazienti sono guariti;

Azienda ospedaliera San Camillo – Da lunedì 20 Aprile operativo anche il turno notturno del laboratorio per il test COVID;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – 111 i pazienti ricoverati di cui 18 in terapia intensiva. 6 pazienti guariti;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 96 ore;

Policlinico Gemelli – 168 pazienti ricoverati di cui 30 in terapia intensiva. Al Marriott Hotel 114 pazienti in isolamento domiciliare;

Policlinico Tor Vergata – 6 pazienti sono guariti;

Ares 118: 3 medici del 118 sono guariti. Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – 14 ricoverati al Covid di Palidoro, di cui 8 pazienti pediatrici e 6 mamme anch’esse positive. Aggiornamento sul teleconsulto: coinvolti ad oggi circa 70 pediatri della Regione Lazio;

Università Campus Bio-Medico – 24 pazienti ricoverati di cui 10 in terapia intensiva al COVID Center Campus Biomedico.