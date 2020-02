Coronavirus, cena solidale di Italia Viva in un ristorante cinese - Terzo Binario News

Italia Viva organizza a Civitavecchia una cena di solidarietà in un ristorante cinese perché a causa del coronavirus «si sta creando una psicosi ingiustificata che si alimenta di pregiudizi nei confronti dei cittadini cinesi».

«Senza dubbio in questi giorni – si legge in una nota – gli esercizi commerciali gestiti dai cinesi sono soggetti a discriminazioni inaccettabili. Il settore della ristorazione è tra quelli più colpiti da questa assurda e ingiustificata caccia all’untore. Tutto ciò sta provocando un enorme disagio per la nostra economia visto che i profitti di queste attività, e le relative tasse, hanno a che fare con il nostro Paese». L’invito di Italia Viva è «esteso a tutti i cittadini, a tutte le forze politiche e alle associazioni che vorranno aderire». L’appuntamento è per mercoledì 5 febbraio, alle 20.30 nell’Officina dei sapori.