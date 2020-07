Cornetti stupefacenti: negozio chiuso per spaccio - Terzo Binario News

I clienti, oltre a prodotti da forno, acquistavano droga

Una base dello spaccio all’interno della cornetteria. A scoprirla, in zona Collatina, sono stati i Falchi della Squadra Mobile. In pratica è stato appurato che i clienti, oltre ai prodotti da forno, acquistavano anche droga. Nel dettaglio, è stato sequestrato circa mezzo chilo di cocaina suddivisa in dosi, pronte per essere smerciate.

In seguito a tale attività, e per la quale il titolare era finito in manette, il Questore ha emesso un provvedimento di chiusura nei confronti dell’esercizio commerciale per un periodo di 30 giorni.

Sono stati gli agenti del commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, ad affiggere, sulla serranda del locale, il cartello “Chiuso con provvedimento del Questore”.

Il proprietario dell’attività si trova ora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.