"Cornelia dice no": sit-in di protesta sabato 28 dicembre - Terzo Binario News

“Cornelia dice no”. Sabato 28 dicembre il Comitato Aurelio Roma XIII ha lanciato l’invito a cittadini e residenti per un sit-in di protesta che si terrà all’altezza della stazione metro, che dal 30 dicembre resterà chiusa per la revisione ventennale di scale mobili e ascensori (QUI L’ARTICOLO).

La situazione rischia di provocare disagi nel quadrante. Come sottolineato da Danilo Amelina, presidente del Comitato di quartiere: “La stazione Cornelia della metro A rimarrà chiusa a tempo indeterminato, senza aspettare la riapertura della stazione Baldo degli Ubaldi, chiusa da metà ottobre per lavori di manutenzione e in attesa di una riapertura che sembra non essere prossima. La chiusura della stazione Cornelia non è un imprevisto ma un disastro annunciato”.

Il Comitato di Quartiere, come evidenziato in una lettera inviata alla sindaca Virginia Raggi, “si accinge a presentare esposto presso la Procura della Repubblica per il reato di interruzione di pubblico servizio ed Esposto ad ANAC e Corte dei Conti per la mancata programmazione ed affidamento degli appalti che ha provocato danno erariale”.

“La soluzione suggerita dal Comitato di Quartiere per non chiudere la stazione Cornelia – ha terminato Amelina – consiste nel terminare in tempi immediati la manutenzione straordinaria, già iniziata nei mesi precedenti, avente ad oggetto una linea completa di scale mobili della stazione Cornelia, che consentirebbero l’afflusso e il deflusso dei passeggeri verso le due uscite principali per poi eseguire la manutenzione straordinaria delle restanti scale mobili ed ascensori impiegando barriere protettive, per proteggere il pubblico come peraltro previsto dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti”.