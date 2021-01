Cornelia, addio ai pini in piazza dei Giureconsulti: "Ora una distesa di asfalto e cemento" - Terzo Binario News

“Addio ai pini del distributore di piazza dei Giureconsulti. Erano gli ultimi alberi presenti in una grande piazza che adesso si presenta come una distesa di asfalto, cemento e cartelloni pubblicitari”. Questo quanto denunciato dai Volontari Decoro Tredicesimo.

“Sarebbe interessante misurare prossimamente il livello delle polveri sottili e la qualità dell’aria in una piazza perennemente afflitta da traffico convulso e sede di un grande capoline dei bus”.

E ancora: “I dati in nostro possesso documentano senza ombra di dubbio una netta prevalenza degli abbattimenti rispetto alle messe a dimora. Quanto alle radici che sollevano l’asfalto è vero, ma si può evitare riducendo il compattamento del terreno, cosa che in effetti in ambiente urbano non sempre è possibile. È forse superfluo ribadire che nessuna persona di buon senso si sogna di contestare la necessità di abbattere un albero realmente pericolante”.