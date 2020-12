Cordoglio Cna per Mario Brutti, ex presidente Fondazione Carivit - Terzo Binario News

La notizia della scomparsa di Mario Brutti, ex presidente della Fondazione Carivit, ha colpito la CNA di Viterbo e Civitavecchia.

“Era una persona perbene, uomo di profonda cultura, attento e sensibile ai problemi sociali. Abbiamo avuto il privilegio di confrontarci di frequente con lui sui temi dello sviluppo della Tuscia negli anni della sua presidenza alla Fondazione Carivit e di condividere progetti per la valorizzazione dei mestieri d’arte.

Ci piace ricordare la sua visione lunga dell’artigianato, che ‘deve mobilitarsi – sono le sue parole – nella riscoperta delle proprie radici e nella riproposizione di risposte nuove in un tempo di grandi trasformazioni, nella consapevolezza che, nel cambiamento in corso, un ruolo da protagonisti spetta proprio a chi fa della creatività, della personalizzazione e dell’adattività le risorse prime alle quali attingere per andare oltre la standardizzazione’.

Il contributo di Mario Brutti alla crescita culturale del territorio è stato significativo”. Così Angelo Pieri e Luigia Melaragni, rispettivamente presidente e segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia, che esprimono ai familiari sentimenti di profondo cordoglio.