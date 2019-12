Corcolle: carabinieri intervengono per lite tra moglie e marito, in casa trovate pistola e 100 munizioni - Terzo Binario News

I carabinieri della Stazione Roma San Vittorino Romano hanno arrestato un 37enne di Tivoli con le accuse di detenzione illegale di armi clandestine e di munizioni. A seguito di una chiamata giunta al 112 per una lite in famiglia, i militari sono intervenuti presso l’abitazione, in località Corcolle, dove l’uomo vive con la moglie, 34enne romana.

Calmata la lite, scoppiata per futili motivi, il personale dell’Arma ha perquisito l’abitazione rinvenendo, nascosta sotto un contenitore in cemento, una pistola marca “Rohm rg 10” calibro 22 e 100 cartucce.

La pistola e le munizioni, detenute illegalmente, sono state sequestrate, mentre l’uomo è stato arrestato e portato in carcere a “Regina Coeli”, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

La pistola sarà sottoposta ad accertamenti da parte degli esperti del Ris, per accertarne la provenienza e verificare il suo eventuale utilizzo in recenti fatti di cronaca.