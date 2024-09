Coppa Italia Promozione, doppio 1-1 per Tolfa e Santa Marinella • Terzo Binario News

Fra i pali dei collinari è tornato Danilo Boriello a 44 anni

Doppio pareggio di Coppa Italia di Promozione nei 32esimi di finale per le due compagini del Litorale: il Tolfa ha pareggiato 1-1 allo Scoponi contro la Junior Football Club Civita Castellana mentre – con lo stesso risultato – il Santa Marinella ha chiuso in parità ad Aranova contro il Borgo Palidoro.

Alla Pacifica, mister Roberto Macaluso è stato costretto a qualche cambio forzato di formazione: manca Mundo perché squalificato anche nella competizione infrasettimanale; Pasquini e Roccisano sino stati bloccati da impegni di lavoro e Pangi è arrivato a partita iniziata.

Da segnalare anche il ritorno fra i pali di Danilo Boriello: 44 anni e ancora una reattività invidiabile, che risulterà decisiva ai fini del risultato.

Rispetto a domenica, dentro il giovanissimo Zucconi in difesa, Miguel Vittorini e Quinti. I collinari partono forte e al 5′ Casiniha campo libero davanti a sé, tanto da arrivare al cospetto di Boriello che chiude lo specchio parando a terra. Passa un minuto ed è rigore per gli ospiti. Fallo ingenuo di Zucconi su Ulisse, dal dischetto va Salvatori che non dà scampo a Boriello. Dopo il gol il Tolfa prende campo e quando mette sotto pressione i civitonici, trova spazi anche se manca la zampata decisiva. Si fa notare soprattutto Miguel Vittorini ma poi il gol arriva su un errore grossolano del portiere ospite Nilo. Angolo tagliato battuto di sinistro dallo stesso Vittorini, il numero uno si fa sfuggire il pallone e Salvato deve solo spingere la palla in porta. Nella ripresa al 4′ occasione per Michelini in contropiede ma si defila troppo. Dopo due minuti azione simile a quella del gol: ancora un angolo di Vittorini, Salvato di testa manca di pochissimo all’appuntamento con il raddoppio. Santucci trova un’infilata in verticale per Michelini che sbaglia davanti a Boriello, imbattibile nell’uno contro uno al 9’. All’ 11 punizione pericolosa battuta da Vittorini che finisce alta di poco. Il ritmo cala, gli allenatori iniziano ad effettuare le sostituzioni ma qualche occasione ghiotta le due squadre ce l’hanno. Una delle migliori capita sui piedi di Quinti al 35’, con un sinistro rasoterra che colpisce il palo alla sinistra del portiere. Un minuto dopo, bel diagonale di Mecarelli che tira forte dopo essersi liberato bene ma Boriello devia in angolo. E ancora, l’estremo difensore 44enne si rende decisivo quando neutralizza un tiro a botta sicura scagliato da Salvatori, seguito da un errore in uscita di Salvato.

Ad Aranova, il Santa Marinella è andato sotto 1-0 a inizio ripresa grazie alla rete messa a segno da Cuscianna. Il gol dell’1-1 porta la firma del solito Peppe Tabarini al 36’. Il 9 ottobre si disputeranno le gare di ritorno a campi invertiti.

Tra l’altro dalle parti di via delle Colonie va segnalato un addio e un arrivo. L’addio è quello di Luca Ciaccia, che passa al Parioli in Eccellenza. Per lui un’offerta pervenuta qualche settimana fa, dopo essere arrivato in rossoblù questa estate proveniente dal Tolfa, e la richiesta conseguente di essere ceduto. È stato accontentato dopo la gara di domenica, al suo posto simone Notari, in arrivo dal Dlf, che si lotterà la maglia numero 1 con Daniele Paniccia.