"Coperto il campo di padel per gli studenti di Santa Marinella" • Terzo Binario News

Tidei sulla delibera votata in consiglio comunale

“Santa Marinella avrà la sua struttura sportiva coperta per la pratica del padel, un valore aggiunto nell’ambito dell’offerta degli impianti sportivi presenti nella città, soprattutto perché sarà messa a disposizione gratuitamente nell’ambito di un progetto di condivisione con i giovani studenti dell’istituto comprensivo di Piazzale della Gioventù e del liceo Galilei.

Lo comunica il Sindaco Pietro Tidei ampliamente soddisfatto dell’esito della votazione in aula della delibera che è stata approvata a larghissima maggioranza incassando il plauso anche dei consiglieri di minoranza Bruno Ricci e Massimiliano Calvo, oltre che del presidente del consiglio Roberto Marongiu. “Con questo atto dopo un’attenta valutazione compiuta anche dagli uffici comunali competenti e dopo un’ampia condivisione in commissione consiliare è stato varato un atto che permetterà in deroga agli strumenti urbanistici vigenti di realizzare una copertura di alcuni campi di padel esistenti nel centro sportivo che sorge in località Prato del Mare. Si tratta nello specifico di una tensostruttura, simile a quella già presente nella stessa area, che permetterà pero di rendere fruibile per tutti i mesi dell’anno i campi di padel e favorire cosi attività sportiva di tantissimi amanti di questa disciplina sportiva che sa facendo sempre più adepti che così permetterà anche nei mesi invernali, agli appassionati di praticare questo sport.

La tensostruttura avrà un bassissimo impatto ambientale ma soprattutto avrà una grande valenza anche sociale perché permetterà a molti giovani della nostra cittadina di usufruire, gratuitamente, di questo impianto sportivo, gli studenti della cittadina, infatti, potranno svolgere alcune ore di attività e di educazione fisica, gratuitamente presso i campi di padel di via Mar Nero e sono certo che quest’opportunità sarà particolarmente gradita non solo ai giovani interessati, ma anche alle loro famiglie.

Colgo anche l’occasione per annunciare che abbiamo appaltato come avevamo promesso i lavori per la costruzione della nuova piscina comunale che sorgerà su via delle Colonie.

Quando l’opera il prossimo anno sarà ultimata i cittadini e ancora una volta tutti gli studenti come già avvenuto in passato potranno finalmente tornare a svolgere anche attività acquatiche, nuoto e altro e nel caso dei ragazzi e bambini degli istituti scolastici a tariffe agevolate Credo come ho avuto già modo di ricordare in passato che sul fonte dell’offerta sportiva siano stati compiuti in questi anni passi da giganti e non mi stancherò mai di ricordare che quando il sottoscritto e l’intera maggioranza sono stati chiamati dagli elettori a guidare questa città avevamo trovato tutta ripeto tutta l’impiantistica sportiva inagibile o in degrado.

I risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti”.

il Sindaco Avv. Pietro Tidei