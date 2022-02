Convocato il Consiglio comunale di Cerveteri, tre i punti all'ordine del giorno - Terzo Binario News

È convocato per martedì 22 febbraio alle ore 14:00 il Consiglio comunale di Cerveteri. Una seduta che dovrebbe prospettarsi piuttosto breve per il Granarone, con appena tre punti all’ordine del giorno.

Nel dettaglio si tratta dell’approvazione della convenzione per la gestione associata degli acquisti dei lavori, beni e servizi tra il comune di Fiumicino e il Comune di Cerveteri per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC e come secondo e terzo punto, la discussione di due mozioni e una interrogazione.

In caso di seduta deserta o priva di numero legale, l’assise è convocata in seconda seduta per il giorno 24 febbraio.