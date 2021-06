Convento Immacolata, "la minoranza convochi un consiglio" - Terzo Binario News

La richiesta del Comitato ai consiglieri dopo l’approvazione del Ptpr regionale

“Con la pubblicazione in data 10 Giugno del nuovo P.T.P.R. della Regione Lazio, il documento diviene legge, a tutti gli effetti. La connotazione dello strumento normativo estende numerosi vincoli e impone ai Comuni della regione di adeguare il proprio P.R.G. alle indicazioni del P.T.P.R. entro due anni dalla sua emanazione. Praticamente, ci troviamo di fronte ad un atto storico che in pratica congela, quelli che sono progetti, idee ed iter di espansione edilizia in corso.

A tale riguardo, non sfuggirà ai più che tutto ciò, inerisce anche inesorabilmente alla vicenda del tentativo in corso, di radere al suolo la chiesa, il convento e il parco dell’Immacolata di Santa Severa, per fare posto alla edificazione di dieci villini nuovi di zecca.

È per tale motivo che il Comitato di Salvaguardia, sollecita i consiglieri comunali Settanni, Casella, Fiorucci e Calistri – gli unici ad essersi adoperati o almeno resisi disponibili ad un confronto – a richiedere la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla politica urbanistica del Comune di Santa Marinella che, ricordiamolo, si muove su un piano regolatore generale del 1975.

Sempre al Sindaco e in special modo all’assessore all’urbanistica si richiede di assumere una posizione chiara, su quale politica intende assumere la maggioranza, a riguardo del tentativo di rasare a zero il convento dell’Immacolata.

Non è più tempo di inutili attese, dopo l’emanazione del nuovo P.T.P.R. occorre dichiarare chiaramente quale posizione politica si intenderà assumere sulle politiche urbanistiche a favore della nostra cittadina. Iniziando proprio da quell’oasi di cultura, ambiente e spiritualità, rappresentata dal convento di Santa Severa. Oggi, il silenzio è assenso

Il direttivo del Comitato