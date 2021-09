Convegno su Castrum Novum a Santa Marinella - Terzo Binario News

“A conclusione del ciclo di conferenze dedicate alla divulgazione archeologica che anche quest’anno ha fatto registrare un grande successo di pubblico in presenza, all’interno della straordinaria cornice del Castello di Santa Severa, ma anche sul canale Youtube del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC Archeo), questo giovedì, a Santa Marinella, presso la Sala “Flaminio Odescalchi” Parrocchia di San Giuseppe, in via della Libertà 19, alle ore 18,30 si terrà un importante convegno sui recenti scavi effettuati nel sito di Castrum Novum, l’antica colonia romana fondata nel III secolo a.C. nel territorio di Santa Marinella.

L’evento, patrocinato dal Comune di Santa Marinella, vede, tra gli altri, l’impegno congiunto del GATC e del Museo Civico di Santa Marinella con l’Università di Pilsen (West Bohemian University), il Ministero della Cultura, la Direzione Regionale dei Musei del Lazio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale e la Regione Lazio. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Avv. Pietro Tidei, a cui seguiranno quelli dell’archeologo Flavio Enei (Direttore degli scavi di Castrum Novum e Direttore Scientifico presso il Polo museale civico del Castello di Santa Severa), Paola Fratarcangeli (Consigliere del Comune di Santa Marinella) e Paolo Marini (GATC), interverranno lo stesso Enei, gli archeologi Klara Preusz e Fabrizio Anticoli (Università della West Bohemia-Pilsen), il Prof. Paolo Emilio Bagnoli (Università degli Studi di Pisa), Francesca Lezzi (GATC) e le restauratrici Elisabetta Bianchi e Gaia Biondini.

Sarà un’occasione imperdibile per conoscere le ultime scoperte effettuate nel sito tra le quali, solo per citarne alcune, si ricordano le terme urbane, nuovi interessanti resti della “caserma” del III secolo a.C. e alcuni edifici prossimi al foro scoperto lo scorso anno. “L’ultima campagna di scavo – ricorda Enei – ha visto quasi trenta persone impegnate ogni giorno sul campo per la ricostruzione della storia e dell’archeologia dell’antica colonia romana: professori e studenti dell’Università di Pilsen (West Bohemian University), studenti e laureati dell’Università di Roma Tre e della Sapienza, volontari del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite.

Un importante progetto di ricerca, coordinato dal Museo Civico di Santa Marinella, sotto l’egida della Soprintendenza. Un nascente Parco Archeologico Urbano – continua l’archeologo – che, grazie all’importante finanziamento regionale ottenuto dal Comune, arricchirà in forma permanente la proposta culturale e turistica della città”. Il convegno, intitolato “Castrum Novum. Storia e archeologia di una colonia romana nell’etrusca Cerveteri (campagna di scavo 2021)” rientra nell’ambito del progetto “EtruSCO” per la promozione delle necropoli di Cerveteri e Tarquinia, inserite nel 2004 nel World Heritage List dell’UNESCO”.

Carlo Canna