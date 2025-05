Convegno di Libera a Cerveteri su ragazze e dei ragazzi che affrontano in passaggio dall’infanzia alla piena maturazione • Terzo Binario News

Sabato 17 maggio 2025, nella Sala Consiliare del Palazzo del Granarone a Cerveteri, si è tenuto un importante Convegno pubblico sulla condizione complessa delle ragazze e dei ragazzi che affrontano in passaggio dall’infanzia alla piena maturazione.

Il Presidio di Cerveteri e Ladispoli di Libera “ Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” promotrice dell’evento, ringrazia innanzitutto le numerose persone intervenute all’iniziativa, molte delle quali referenti di associazioni e cooperative: Il Centro di Solidarietà di Cerveteri, la Cooperativa Solidarietà, la Cooperativa La Goletta, l’Associazione Volontari Ospedalieri di Ladispoli, l’Auser, l’Unione donne in Italia – gruppo Nilde Iotti, l’Associazione Damiano, l’Assemblea delle donne del Consultorio di Ladispoli, rappresentanti del Consiglio Comunale dei giovani di Cerveteri, rappresentanti della Diocesi.

Grazie agli interventi, mirati, specialistici ed esaustivi dei diversi relatori si è cercato di fare un’analisi della “progressiva separazione” che i giovani avvertono durante questo periodo della vita; separazione e mancanza di riferimenti culturali, sociali, talvolta familiari che li lasciano in una sorta di “limbo”.

In particolare il pubblico è stato aiutato in questa analisi dagli interventi della Dott.ssa Grazia La Manna, del Prof. Riccardo Agresti, della Dott.ssa Simona Rotondi, della Dott.ssa Margherita De Pascalis, della Dott.ssa Laura Auricchio.

Sono emersi spunti di riflessione, considerazioni e idee stimolanti, proposte per la costruzione di una rete sociale positiva con attività e associazioni educanti ed educative già presenti numerose sul territorio di Ladispoli e Cerveteri, una rete per la realizzazione di un “Patto educativo di comunità” così come proposto dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024/2026.

In particolare si ringrazia per l’Associazione Damiano, il suo rappresentante, Diego, che ci ha fatto conoscere attività e progetti di impegno civico realizzati da un bel gruppo di giovani attivi a Cerveteri e i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Giovani, anche loro estremamente propositivi.

“Libera ha iniziato oggi un cammino che da settembre prossimo, insieme alle altre realtà del territorio interessate, avrà altri incontri in calendario con l’obiettivo di proseguire questo percorso di costruzione di “OPPORTUNITA’ PER LE NUOVE GENERAZIONI”.