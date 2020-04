Controllo posizione cellulari? Adesso è tutto più facile e veloce con mSpy - Terzo Binario News

Non voglio neppure pensare a tutte le volte in cui non abbiamo trovato il modo di capire se nostro figlio ci sta mentendo o meno e sono certo che ognuno di noi si sia trovato almeno una volta nella posizione di dover spiare un cellulare. Perché? Perchè non è facile sapere neppure se la serata la stia davvero passando con le persone con cui ci ha detto che sarebbe stato. E se lo troviamo strano, se non risponde alle nostre domande, allora sarebbe bene pensare di acquistare un’app spia che serva al controllo posizione cellulari, di più su Mspy: www.mspy.it/current-gps-location.html.

Controllo posizione? Ma si è sicuri? E come si fa? E come è possibile che noi si riesca a controllare cosa sta facendo sul cellulare nostro figlio, il nostro coniuge o un dipendente e dove si trova? Attenzione sempre a quello che si fa e a come si fa, ci si potrebbe trovare in un brutto guaio legale e noi vogliamo che tutto sia fatto sempre nel massimo della legalità. Quindi soprattutto se abbiamo a che fare con una persona adulta, su cui non abbiamo la patria potestà, beh, andiamoci piano e con leggerezza. Ma come facciamo a trovare un’app che controlla il cellulare che funziona davvero? Chi ci dice che questa o quell’app su internet funzionino davvero?

Questo è certamente un problema perché molte app millantano dei servizi che non hanno e sono fatte apposta per spillare soldi a persone ingenue che non hanno mai avuto a che fare con la tecnologia.

Proprio per questo è bene leggere articoli informativi come questo, che hanno a cuore la sicurezza informatica e che sono in grado di fare davvero parental control sugli smartphone che vogliamo controllare. In questo caso non posso che consigliare mSpy che è un’app acquistabile in abbonamento on line e che funziona davvero, soprattutto è in grado di dirci, nella versione Premium, dove si trovi in quel momento il cellulare che stiamo controllando.

Come funziona mSpy

mSpy è un’app spia che serve a controllare il cellulare e si deve scaricare sul telefono che ci interessa e resta invisibile a colui che usa il cellulare. Va bene sia per il sistema Android che per iOS senza nessuna operazione aggiuntiva che serva a modificare l’app. Parliamo di uno strumento che noi possiamo provare per una settimana prima di acquistarlo in abbonamento e al mese ci costa 26$. Meglio pensare di fare un abbonamento annuale che costa circa 169 dollari. Che cosa accade con mSpy? mSpy ci serve per controllare, dopo il pagamento che può avvenire tramite Paypal, carta prepagata, carta di credito e bonifico, ciò che accade sul cellulare che vogliamo spiare. E in tutto ciò basta inserire i propri dati e poi fare un login molto semplice per avere, ovunque ci si trovi, una lavagna elettronica che ci permette di spiare tutto. Possiamo controllare le mail, le chiamate, i siti già visitati, foto e video, Whatsapp, Telegram, Messenger, sms, mms… etc

Ma, soprattutto, possiamo fare il geo fencing.

Che cos’è il geo fencing?

In pratica, sfruttando quella che è la tecnologia GPS che è già presente sul cellulare della persona che stiamo spiando possiamo attivare questa funzione che ci permette di ricevere, in tempo reale, la posizione attuale del cellulare e il percorso che si è fatto per arrivare in quella strada o in quel posto specifico.

Ovviamente non funziona solo come strumento di controllo ma è molto comodo anche in un’escursione o se si è smarrito o ci hanno rubato il cellulare. Questo è lo strumento più innovativo e anche quello più usato.

Mettiamo il caso di essere un fidanzato geloso o un padre apprensivo: è chiaro che in questo modo noi possiamo conoscere, tranquillamente, dove si trovi in quel momento la persona che stiamo controllando e quindi così saremo in grado di capire, subito, se la persona sta mentendo o meno.

Bellissimo da usare, molto facile, molto intuitivo, può essere usato e controllato ovunque ci si trovi, basta un pc connesso ad Internet. E voi avete mai immaginato di poter usare un’app per spiare cellulari che sia in grado di modificare, in meglio, la nostra vita e la nostra serenità?