Controlli in strutture ricettive a Roma centro: chiuso dai Carabinieri un B&B abusivo - Terzo Binario News

Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito una serie di verifiche presso le attività commerciali e le strutture alloggiative nel centro storico.

I Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno scovato una struttura ricettiva, del tipo “bed & breakfast”, completamente abusiva. I militari dopo aver identificato il responsabile, un cittadino del Bangladesh, a seguito del controllohanno elevato una sanzione amministrativa di 3333 euro, e applicato la sanzione accessoria della chiusura della struttura, poiché non erano stati comunicati i nominativi delle persone alloggiate al suo interno. Per lo straniero è scattata la denuncia per la mancata registrazione degli alloggiati oltre alla sanzione per l’esercizio dell’attività senza titolo autorizzativo.

I Carabinieri della Stazione Roma Aventino, invece, unitamente ai colleghi del Nas di Roma, hanno sanzionato il gestore di un panificio in zona Testaccio per carenze igienico-sanitarie dei locali. Elevata multa di 1.000 euro.