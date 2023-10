Controlli di Roma Capitale contro la malamovida • Terzo Binario News

La Polizia di Roma Capitale ha intensificato i controlli sulla “malamovida” in tutti i quadranti di Roma interessati dal fenomeno: da Ostia a Ponte Milvio, passando per Monte Mario, Aurelio, Parioli, Termini, Torpignattara, Tintoretto ed Eur.

Gli agenti hanno sanzionato 36 minimarket per non aver rispettato l’Ordinanza Sindacale n. 110, firmata lo scorso giovedì 19 ottobre, che ne impone la chiusura dalle ore 22, fino alle 5 del giorno seguente, allungando la lista dei municipi interessati dal provvedimento.

In tutto sono state 77 le sanzioni comminate ad attività commerciali non in regola. Oltre alla mancata chiusura in orario e ad alcune occupazioni abusive di suolo pubblico riscontrate, le restanti verifiche sono state perlopiù dirette a colpire la musica ad alto volume e gli schiamazzi fuori dai locali, con particolare attenzione ai quartieri di Trastevere, Parioli e Ostia. Nei pressi della stazione Termini, invece, scovate diverse irregolarità nel conferimento dei rifiuti urbani.

In primo piano anche la sicurezza stradale ed il contrasto all’abusivismo commerciale ambulante, soprattutto a Trastevere, al Centro Storico e a piazza Bologna. Le multe elevate per mancato rispetto delle norme del Codice della Strada sono state oltre 600.

I controlli proseguiranno.