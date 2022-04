Controlli di Pasqua a Termini: 9 denunce e 7 sanzioni dei Carabinieri - Terzo Binario News

Nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini sono stati impegnati in un servizio di controllo finalizzato al contrasto dei reati predatori e del degrado urbano, oltre alla verifica del rispetto della vigente normativa antiCovid-19, nelle aree circostanti e all’interno della stazione ferroviaria Termini, per garantire una più sicura e libera fruibilità ai numerosi utenti e turisti in transito.

Al termine delle attività, 9 persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria e altre 7 sanzionate.

Una 36enne romena è stata denunciata perché sorpresa a molestare i viaggiatori presso le biglietterie automatiche; quattro persone, invece, sono state denunciate per non aver ottemperato al provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Roma emesso nei loro confronti; altre quattro persone sono state deferite per non aver osservato il divieto di accesso nell’area della stazione ferroviaria.

I Carabinieri hanno, poi, sanzionato 6 cittadini per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area, e un giovane per commercio ambulante illegale nell’area di parcheggio di piazza dei Cinquecento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area, dopo essere stato sorpreso a proporre ai turisti in transito l’acquisto di indumenti e agende. La merce in suo possesso è stata sequestrata.

In totale, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.764 euro.