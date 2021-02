Controlli della Polizia sull’argine del Tevere: un arresto, 2 denunciati e un locale chiuso - Terzo Binario News

Controlli della Polizia di Stato nel territorio del Municipio VIII: più di 60 persone identificate, un arresto, 2 denunce in stato di libertà ed un locale chiuso per inosservanza alle disposizioni anti Covid.; individuati 2 insediamenti abusivi sugli argini del Tevere.

Gli agenti del VIII Distretto Tor Carbone e quelli del commissariato Colombo, con l’apporto dei colleghi della Sezione Cinofili e della Squadra Nautica della Polizia Fluviale, nella giornata di ieri, hanno effettuato alcuni controlli nel quartiere di loro competenza.

Negli anfratti dell’argine del Tevere riva Ostiense, nel tratto tra ponte della Scienza e ponte del Porto Fluviale, sono stati trovati 2 insediamenti abusivi: la Sala Operativa Sociale del Comune è intervenuta per assistere le persone che vi abitavano.

I controlli hanno permesso di individuare un 60enne originario della Tanzania che doveva scontare una condanna a 2 anni e 7 mesi per reati inerenti gli stupefacenti. Denunciati “a piede libero” 2 uomini: uno per guida sotto l’effetto di alcol/stupefacenti e l’altro per violazione della normativa sull’immigrazione.

Sanzionato e chiuso un locale che violava le attuali disposizioni anti Covid.