Controlli della Polizia sul rispetto delle norme anti Covid: 46 sanzionati - Terzo Binario News

Nel corso dei servizi per il rispetto delle norme anti Covid sono state sanzionate 46 persone. Questo il computo degli interventi effettuati dalla Polizia.

In 30 stavano ascoltando musica in via di Settebagni. Tre sono stati segnalati per l’articolo 75 del DPR 309/90 (materia di stupefacenti) e uno denunciato per resistenza.

Altre cinque persone erano presenti in una casa vacanze di via Principe Eugenio, all’Esquilino e nove in via Costantino Corvisieri.

c.b.