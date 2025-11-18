Controlli dei Carabinieri all'Esquilino, due arresti e due denunce • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno svolto un servizio coordinato di controllo in zona Esquilino, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e della microcriminalità diffusa, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 2 persone arrestate e 2 denunciate alla Procura della Repubblica.

Nel dettaglio, in via Guglielmo Pepe, una coppia romena, 24 anni lei, 26 anni lui, sono stati arrestati dai militari, in quanto sorpresi a portar via, insieme ad un complice, riuscito a scappare, un porta oggetti contenente un paio di occhiali dal valore di 250 euro, custoditi all’interno di uno zaino di un turista norvegese, che non si era accorto di nulla. Poco dopo, gli stessi militari hanno riconosciuto e fermato un cittadino romeno di 22 anni, ritenuto il terzo componente del furto con destrezza avvenuto in via Guglielmo Pepe.

Infine, un romeno di 38 anni, è stato denunciato dai Carabinieri, poiché controllato in via Principe Amedeo, nella così detta zona rossa, mentre molestava i passanti; allo stesso era stato già notificato un ordine di allontanamento il 4 novembre scorso.

Durante le verifiche, ad altre tre persone è stato notificato l’ordine di allontanamento, in quanto sorprese, mentre infastidivano i passanti e impedivano la libera fruibilità delle vie Machiavelli, via Giolitti, via Foscolo e di via Guglielmo Pepe e aree limitrofe.