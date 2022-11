Controlli dei Carabinieri a Roma: 5 in manette per furto • Terzo Binario News

Nel corso degli ultimi giorni nella Capitale, dove si registrato un notevole afflusso di turisti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli nelle principali aree d’interesse artistico e nelle zone commerciali, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria ai danni di persone e negozi.

Il bilancio delle attività dei Carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, è di 5 persone gravemente indiziate del reato di furto aggravato.

Nei pressi del lungotevere de’ Cenci, i Carabinieri della Compagnia d’intervento Operativo (C.I.O.), coadiuvati dai colleghi della Stazione Roma Piazza Farnese, hanno arrestato due cittadini albanesi di 27 e 38 anni. I militari della C.I.O., in transito in quel momento, hanno notato un Smart in sosta in doppia fila ed hanno rallentato la marcia. L’attenzione dei Carabinieri è stata attirata dal movimento dei due soggetti che, alla vista della “gazzella” hanno cercato di nascondersi, accovacciandosi dietro ad una Audi. I Carabinieri si sono subito fermati e si sono avvicinati ai due soggetti che hanno cercato di darsi alla fuga, ma sono stati prontamente bloccati. Sul posto i militari hanno accertato che i due indagati stavano smontando una ruota con cerchio in lega leggera dall’auto che hanno usato per nascondersi, già priva di 3 ruote. La successiva perquisizione veicolare sull’auto parcheggiata da loro in seconda fila, ha consentito di rinvenire gli altri 3 pneumatici completi di cerchi in lega e vari arnesi utilizzati per smontare le ruote: chiavi inglesi, crick e trapano elettrico a batteria. La refurtiva è stata completamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, all’interno della stazione ferroviaria hanno arrestato un cittadino del Marocco di 18 anni. Il giovane è stato notato da un addetto alla sicurezza di un negozio di abbigliamento, mentre rimuoveva le placche antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento. I militari interventi sul posto hanno bloccato il 18enne ed hanno recuperato la refurtiva dal valore di circa 700 euro.

A bordo della metro linea “A”, i Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto hanno arrestato due cittadini romeni di 49 e 41 anni, subito aver rubato il portafoglio ad una coppia di turisti ungheresi, intenti a scendere alla fermata “Repubblica”.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.