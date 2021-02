Contrasto al Covid: rafforzati i servizi anti-assembramento a Trastevere - Terzo Binario News

Si è tenuto oggi il Tavolo Tecnico presieduto dal Questore Carmine Esposito riguardante i controlli per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, già in atto nella capitale nelle zone del centro storico, Area Tridente, Area Piazza del Popolo e Area Pincio, nonché nelle grandi vie dello shopping come via Cola di Rienzo, via Ottaviano e nelle zone coinvolte dal fenomeno della c.d. “movida”.

Anche nel prossimo fine settimana, al centro, come di consueto, saranno installate un congruo numero di transenne da posizionare nelle aree individuate, in particolare al fine di creare un corridoio per il traffico pedonale in transito nell’area di piazza del Popolo e nell’area del Pincio e per un eventuale contingentamento dell’afflusso pedonale.

Solo per il pomeriggio di domenica prossima invece, in occasione di una prevista manifestazione, l’area di piazza del Popolo lato Pincio ospiterà esclusivamente circa 700 manifestanti mentre sul lato Tevere saranno predisposti due corridoi per l’afflusso ed il deflusso delle persone che, da piazza del Popolo si immettono in via del Corso e viceversa.

Oltre ai pattugliamenti speciali realizzati attraverso unità ippomontate o munite di moto/bicicletta, è stato predisposto anche un pattugliamento generico di osservazione finalizzato ad individuare e segnalare immediatamente eventuali assembramenti.

Particolare vigilanza sarà garantita anche presso le località del litorale romano come Ostia, Fregene, Fiumicino, Anzio, Nettuno, Civitavecchia, Santa Marinella e Manziana, al fine di prevenire l’eventuale assembramento di persone presso i lungomari o altre località dove è stata riscontrata una maggiore criticità.

Nell’ambito del Tavolo Tecnico, per quanto riguarda il quartiere Trastevere, è stato pianificato anche un ulteriore rafforzamento dei servizi, che inizieranno già da venerdì pomeriggio, dovuto alla presenza di numerosi giovani, soprattutto nel fine settimana.

Come di consueto, a cura della Polizia Locale, saranno delimitate la Fontana di Santa Maria in Trastevere e la Scalea del Tamburrino al fine di non consentire lo stazionamento di persone intente a consumare bevande.

L’area sarà divisa in due zone presidiate da unità e contingenti delle Forze di Polizia.

Concorreranno, nell’espletamento dei suddetti servizi di controllo, anche l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Roma Capitale.