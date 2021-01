Controlli anti degrado a Piazza Vittorio: dodici sanzionati - Terzo Binario News

Continua incessantemente la stretta dei controlli dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante in piazza Vittorio Emanuele II per verificare il rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contrastare il degrado.

Le verifiche dei Carabinieri – intervenuti simultaneamente con 10 unità – si sono concentrate in tutta la piazza, nelle aree antistanti i negozi, sotto i porticati, nei pressi delle scale di ingresso e uscita della fermata metro e all’interno dei giardini pubblici.

Sono state identificate 39 persone, 12 delle quali sanzionate amministrativamente per un totale di 2.900 euro: 5 persone sorprese senza indossare la mascherina, 4 per ubriachezza molesta e 3 cittadini stranieri perché bivaccavano in luogo pubblico. I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno anche redatto 6 ordini di allontanamento per violazioni al regolamento di polizia urbana del comune di Roma.